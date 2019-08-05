Найт: хороший контракт — одна из причин моего перехода в «Барыс»

Нападающий Корбан Найт поделился мнением о переходе в «Барыс», куда он перебрался из системы «Филадельфии Флайерз».
«Этим летом я готовился усиленно, знал, что по приезде ждут тяжёлые сборы. Так что постарался приехать в хорошей форме, к счастью, получилось. Я слышал много хорошего о «Барысе», мы друзья с Мэттом Фрэттином, он рассказывал много хорошего о городе, организации. Ещё я играл вместе с Джесси Блэкером в прошлом, он то же самое говорил. Когда получил предложение, то выбор было сделать легко.
Конечно, хороший контракт — одна из причина переезда в Казахстан. Это, безусловно важно. Здесь очень профессиональная лига, играют опытные исполнители, а это то место, где я хочу играть. Когда появилась возможность, рад был ею воспользоваться, поиграть в хороший хоккей и развиваться. Что касается канадской площадки, то будет несложно, я вырос на таком льду. Никаких изменений, так что здорово», — приводит слова Найта Sports.kz.
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