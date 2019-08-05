«Тампа» подписала однолетний контракт с Шаттенкирком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил однолетний контракт с защитником Кевином Шаттенкирком, сообщает официальный сайт «молний». По условиям договора, хоккеист заработает $ 1,75 млн.
30-летний хоккеист провёл минувший сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету две заброшенные шайбы и 26 результативных передач в 73 играх регулярного чемпионата при 20 минутах штрафного времени и показателе полезности «-15». На днях «синерубашечники» выкупили контракт игрока для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Контракт Кевина был рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 6,65 млн.
В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, но проиграла в первом раунде плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.
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