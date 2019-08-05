Мактавиш: Кочетков сыграл потрясающе, у «Локомотива» ничего не залетало

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России (1:4).
«Россия провела очень хороший матч, особенно для команды, которая только недавно собралась. Они играли очень организованно. У нас были шансы вернуться в игру, когда мы проигрывали в одну шайбу, но у нас ничего не залетало. Надо отдать должное вратарю соперника, он играл потрясающе. Разочаровывающая игра для нас, но мы получили много новой информации, проверили много новых игроков.
Звено «Локомотива» в сборной играло хорошо, замечательно разыгрывали большинство. Это четыре отличных игрока, мы уже сильно хотим, чтобы они вернулись в наш состав.
Ставка на молодёжь или результат? Такие решения будут зависеть от состояния здоровья игроков и того, насколько молодые ребята готовы проводить много времени на льду. У нас есть ветераны, которые пока играют лучше, чем молодые, но в то же время сразу четверо наших ребят сейчас играют за сборную», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова
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