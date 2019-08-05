Браташ: хотел, чтобы игроки «Локомотива» проявили себя перед Мактавишем
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился впечатлениями от победы над ярославским «Локомотивом» (4:1) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Также тренер прокомментировал своё решение поставить игроков «Локомотива» в первое звено сборной на матч с ярославской командой.
«Очередная очень хорошая игра, полезная для ребят. Соперник был быстрым, мобильным, пришлось непросто. Но ребята вытерпели, перетерпели и смогли переломить такого серьёзного соперника. Могу похвалить пацанов за эту игру.
Изначально планировал поставить «железнодорожников» в ведущее звено, хотел, чтобы ребята проявили себя перед новым тренером», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Локомотив» уступил сборной России на Sochi Hockey Open
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