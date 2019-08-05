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Юдин: четыре очка за два матча — счастливое стечение обстоятельств

Юдин: четыре очка за два матча — счастливое стечение обстоятельств
Хоккей / КХЛ 0

Защитник олимпийской сборной России Дмитрий Юдин подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (1:4).

«Четыре очка за два матча в олимпийской сборной – это просто счастливое стечение обстоятельств. Сегодня это было наглядно видно, во втором голе шайба шла мимо, попала в конёк и залетела в ворота. Ещё хочу сказать спасибо партнёрам, что выводят на такие позиции, с которых сложно промахнуться. Подключение защитников специально не наигрывается, сейчас хоккей становится быстрее, нападающим тяжело играть втроём внизу. Поднимают шайбу, наша задача — доставить шайбу до ворот, а там как повезёт.

Браташ много времени уделяет собраниям – видеопросмотры, аналитика, сейчас без этого никак», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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