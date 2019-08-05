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Канада разгромила Финляндию в матче Кубка Глинки/Гретцки

Канада разгромила Финляндию в матче Кубка Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Молодёжная сборная Канады уверенно переиграла команду Финляндии в своём стартовом матче на Кубке Глинки/Гретцки, матч закончился со счётом 6:0.

Исход матча был предрешён уже в первом периоде: канадская сборная забросила сопернику три шайбы, авторами которых стали Коул Перфетти, Уилл Кайлли и Сет Джарвис. На 23-й минуте нападающий Ридли Крейг упрочил преимущество Канады до трёх голов. В заключительном периоде Сет Джарвис и оформивший дубль Перфетти установили окончательный счёт.

Напомним, сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

Кубок Глинки/Гретцки
05 августа 2019, понедельник. 16:30 МСК
Финляндия U18
0 : 6
0:3, 0:1, 0:2
Канада U18
0:1 – Перфетти (Лапьер, Дрисдейл) – 05:52 (5x4), 0:2 – Кайлли (Грейг) – 07:28 (5x5), 0:3 – Джарвис (Байфилд) – 19:23 (5x5), 0:4 – Грейг – 22:06 (5x5), 0:5 – Джарвис – 41:51 (5x5), 0:6 – Перфетти – 42:23 (5x5)
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