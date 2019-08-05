Канада разгромила Финляндию в матче Кубка Глинки/Гретцки

Молодёжная сборная Канады уверенно переиграла команду Финляндии в своём стартовом матче на Кубке Глинки/Гретцки, матч закончился со счётом 6:0.
Исход матча был предрешён уже в первом периоде: канадская сборная забросила сопернику три шайбы, авторами которых стали Коул Перфетти, Уилл Кайлли и Сет Джарвис. На 23-й минуте нападающий Ридли Крейг упрочил преимущество Канады до трёх голов. В заключительном периоде Сет Джарвис и оформивший дубль Перфетти установили окончательный счёт.
Напомним, сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
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