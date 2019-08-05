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Сборная России в волевом стиле обыграла США на Кубке Глинки/Гретцки

Сборная России в волевом стиле обыграла США на Кубке Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России одержала волевую победу над командой США в дебютном матче на Кубке Глинки/Гретцки, встреча завершилась со счётом 6:2.

Сборной России не удался стартовый отрезок встречи, американские игроки забросили две шайбы усилиями Джейка Рацлаффа и Блейка Бьонди. За девять минут второго периода россияне забросили четыре шайбы, превратив счёт в 4:2. Голами отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев и Александр Пашин, оформивший дубль. На 57-й минуте Никита Буруянов забил пятый гол россиян, точку на последней минуте поставил Даниил Гущин.

Кубок Глинки/Гретцки
05 августа 2019, понедельник. 16:30 МСК
Россия U18
6 : 2
0:2, 4:0, 2:0
США U18
0:1 – Рацлафф (Хейз, Кирван) – 02:41 (5x5), 0:2 – Бьонди (Шён) – 09:49 (5x4), 1:2 – Пашин – 22:31 (5x5), 2:2 – Пашин (Чайка) – 27:36 (5x5), 3:2 – Тютнев – 30:31 (5x5), 4:2 – Тринеев (Дидковский, Злодеев) – 31:39 (5x5), 5:2 – Буруянов (Шумилин) – 56:50 (5x5), 6:2 – Гущин – 59:37 (5x5)

Сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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