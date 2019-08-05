Сборная России в волевом стиле обыграла США на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России одержала волевую победу над командой США в дебютном матче на Кубке Глинки/Гретцки, встреча завершилась со счётом 6:2.
Сборной России не удался стартовый отрезок встречи, американские игроки забросили две шайбы усилиями Джейка Рацлаффа и Блейка Бьонди. За девять минут второго периода россияне забросили четыре шайбы, превратив счёт в 4:2. Голами отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев и Александр Пашин, оформивший дубль. На 57-й минуте Никита Буруянов забил пятый гол россиян, точку на последней минуте поставил Даниил Гущин.
Сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
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