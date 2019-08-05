Налимов сыграет за СКА в матче с рижским «Динамо»

Стали известны составы петербургского СКА и рижского «Динамо» на матч в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 5 августа, начало игры — в 19:30 мск.



СКА:



Налимов (Хелльберг);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок — Мироманов, Дергачёв — Коскиранта — Ли, Огирчук.



«Динамо» (Рига):



Третьяк (Гудлевскис);

Балинскис — Сотниекс, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;

К. Берглунд — Маршалл, Й. Берглунд — Макмиллон — Эштон;

Зиле — Алишаускас, Мейя — Дзериньш — Липсбергс;

Яншонш, Гегерис — Берзиньш — Разгалс, Забусовс, Сарканис.