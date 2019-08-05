Налимов сыграет за СКА в матче с рижским «Динамо»
Стали известны составы петербургского СКА и рижского «Динамо» на матч в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 5 августа, начало игры — в 19:30 мск.
СКА:
Налимов (Хелльберг);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кузьменко — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок — Мироманов, Дергачёв — Коскиранта — Ли, Огирчук.
«Динамо» (Рига):
Третьяк (Гудлевскис);
Балинскис — Сотниекс, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;
К. Берглунд — Маршалл, Й. Берглунд — Макмиллон — Эштон;
Зиле — Алишаускас, Мейя — Дзериньш — Липсбергс;
Яншонш, Гегерис — Берзиньш — Разгалс, Забусовс, Сарканис.
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