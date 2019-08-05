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Тарасенко: даже в соцсетях пишут гадости, цель людей — просто кого-то задеть

Тарасенко: даже в соцсетях пишут гадости, цель людей — просто кого-то задеть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о критике в Интернете.

«Вообще, надо каждому вовремя понять, как вести себя в Интернете, как реагировать на нападки. Потому что, бывает, даже в соцсети тебе пишут гадости. В ином случае можно попасть в трудные ситуации. Знаю, бывают люди, которые подвержены общественному мнению.

Что тут делать? Нужно понять — тот, кто разводит грязь, возможно, только поэтому сидит в Интернете. Он даже не понимает, что пишет. Его цель — просто кого-то задеть. Но я верю, если будешь добрым к другим людям, искренне радуешься за друзей и окружающих, не завидуешь черной завистью, то добро к тебе вернется. И воздастся.

Меня так воспитали. И видите, мы завоевали Кубок Стэнли. Наверное, это работает», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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