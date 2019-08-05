Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский форвард попросил дедушку передать привет клубу.
Посмотреть видео можно также в «инстаграме» Артемия Панарина.
Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год). Панарин также установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов — так много ещё не зарабатывал никто.
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
- 5 августа 2019
-
21:07
-
20:55
-
20:37
-
20:27
-
19:52
-
19:15
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:37
-
17:13
-
16:49
-
16:43
-
16:12
-
15:49
-
15:35
-
14:51
-
14:20
-
13:44
-
13:04
-
12:48
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
11:03
-
10:34
-
10:00
-
09:33