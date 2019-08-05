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«Спартак» забросил восемь шайб «Динамо-Пардубице» на турнире в Чехии

«Спартак» забросил восемь шайб «Динамо-Пардубице» на турнире в Чехии
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо Пардубице» на матче товарищеского турнира в Чехии, встреча завершилась со счётом 8:0. Напомним, в первой игре турнира «красно-белый» клуб оказался сильнее «Маунтфилда» (2:1 Б).

Подопечные Олега Знарка в первом периоде забросили две шайбы усилиями Якова Рылова и Ильи Аркалова. Следующие 20 минут прошли для московского коллектива ещё более удачно: «Спартак» забил четыре гола, авторами которых стали Илья Зубов, Максим Цыплаков, Мартиньш Карсумс и Вячеслав Лещенко. В третьем периоде у «Спартак» забили Анатолий Никонцев и Аким Тришин, установившие окончательный счёт во встрече.

Кубок Маунтфилд
05 августа 2019, понедельник. 19:00 МСК
Динамо Пардубице
Пардубице
0 : 8
0:2, 0:4, 0:2
Спартак
Москва
0:1 – Рылов (Шабловский) – 11:43 (5x5), 0:2 – Аркалов (Лещенко) – 13:42 (5x5), 0:3 – Зубов (Рылов) – 23:20 (5x5), 0:4 – Цыплаков (Шабловский, Ганзл) – 25:13 (5x5), 0:5 – Карсумс (Аркалов, Кулик) – 30:25 (5x5), 0:6 – Лещенко (Карсумс, Ганзл) – 37:28 (5x5), 0:7 – Никонцев – 48:06 (5x5), 0:8 – Тришин (Даугавиньш) – 49:37 (5x5)

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