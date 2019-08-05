«Спартак» забросил восемь шайб «Динамо-Пардубице» на турнире в Чехии

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо Пардубице» на матче товарищеского турнира в Чехии, встреча завершилась со счётом 8:0. Напомним, в первой игре турнира «красно-белый» клуб оказался сильнее «Маунтфилда» (2:1 Б).



Подопечные Олега Знарка в первом периоде забросили две шайбы усилиями Якова Рылова и Ильи Аркалова. Следующие 20 минут прошли для московского коллектива ещё более удачно: «Спартак» забил четыре гола, авторами которых стали Илья Зубов, Максим Цыплаков, Мартиньш Карсумс и Вячеслав Лещенко. В третьем периоде у «Спартак» забили Анатолий Никонцев и Аким Тришин, установившие окончательный счёт во встрече.

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