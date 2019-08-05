Кудашов: Ткачёва рассматриваем не как Гусева. У нас ещё Кагарлицкий есть

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги проигранного матча с рижским «Динамо» (5:6).
«Игру можно разбить на отдельные элементы. Первые два периода – хорошая игра, и в атаке сегодня создавали, играли агрессивно, правильно.
Игра Кочеткова радует больше, чем Налимова? Давайте не будем торопиться с выводами, сегодня была первая игра. Ткачёв – последователь Гусева? У нас ещё Кагарлицкий есть. Ткачёва мы рассматриваем как Ткачёва, а не как Гусева, у него свои сильные стороны, и там другая тройка, другие центры.
Три поражения подряд? Если пропускаются голы, естественно, есть недоработки. Мы выполнили программу подготовки, сейчас исправляем ошибки, работаем над чем-то конкретным», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 августа 2019
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