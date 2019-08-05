Улльстрём: СКА — клиент рижского «Динамо»? Это делает победу приятнее

Нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём поделился впечатлениями от победы над СКА (6:5).



«Необычная игра, отыгрались с 1:4 и выиграли. Вся команда постаралась, такие матчи всегда вдохновляют. Лично я чувствую себя хорошо, думаю, команда тоже. Раз мы смогли совершить такой камбэк, значит, мы в хорошей форме и можем соперничать с лучшими командами. Мне нравится наша форма, но ещё есть время, в каждом матче надо прибавлять.



Это предсезонный хоккей, СКА немного расслабился при счёте 4:1, мы смогли забить один гол и выходили на третий период с мыслью быстро забить ещё одну шайбу. Так и получилось, и мы смогли победить.

СКА – клиент рижского «Динамо»? Это делает сегодняшнюю победу ещё приятнее», — передаёт слова Улльстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»