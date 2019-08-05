Улльстрём: СКА — клиент рижского «Динамо»? Это делает победу приятнее

Нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём поделился впечатлениями от победы над СКА (6:5).
«Необычная игра, отыгрались с 1:4 и выиграли. Вся команда постаралась, такие матчи всегда вдохновляют. Лично я чувствую себя хорошо, думаю, команда тоже. Раз мы смогли совершить такой камбэк, значит, мы в хорошей форме и можем соперничать с лучшими командами. Мне нравится наша форма, но ещё есть время, в каждом матче надо прибавлять.
Это предсезонный хоккей, СКА немного расслабился при счёте 4:1, мы смогли забить один гол и выходили на третий период с мыслью быстро забить ещё одну шайбу. Так и получилось, и мы смогли победить.
СКА – клиент рижского «Динамо»? Это делает сегодняшнюю победу ещё приятнее», — передаёт слова Улльстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 августа 2019
-
23:39
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:32
-
21:07
-
20:55
-
20:37
-
20:27
-
19:52
-
19:15
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:37
-
17:13
-
16:49
-
16:43
-
16:12
-
15:49
-
15:35
-
14:51
-
14:20