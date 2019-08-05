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Улльстрём: СКА — клиент рижского «Динамо»? Это делает победу приятнее

Улльстрём: СКА — клиент рижского «Динамо»? Это делает победу приятнее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём поделился впечатлениями от победы над СКА (6:5).

«Необычная игра, отыгрались с 1:4 и выиграли. Вся команда постаралась, такие матчи всегда вдохновляют. Лично я чувствую себя хорошо, думаю, команда тоже. Раз мы смогли совершить такой камбэк, значит, мы в хорошей форме и можем соперничать с лучшими командами. Мне нравится наша форма, но ещё есть время, в каждом матче надо прибавлять.

Это предсезонный хоккей, СКА немного расслабился при счёте 4:1, мы смогли забить один гол и выходили на третий период с мыслью быстро забить ещё одну шайбу. Так и получилось, и мы смогли победить.
СКА – клиент рижского «Динамо»? Это делает сегодняшнюю победу ещё приятнее», — передаёт слова Улльстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
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