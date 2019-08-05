Кубок Глинки/Гретцки: Чехия одолела Швейцарию, Словакия уступила Швеции

На молодёжном Кубке Глинки/Гретцки завершились две встречи группового этапа.



Сборная Чехии в серии буллитов оказалась сильнее команды Швейцарии, матч завершился со счётом 4:3 Б. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал нападающий Михаил Гут.

Сборная Словакии в дебютном матче турнира потерпела поражение от команды Швеции, игра закончилась со счётом 2:3. Автором решающей шайбы стал форвард сборной Швеции Эрик Хедлунд

Напомним, сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией. В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.