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Кубок Глинки/Гретцки: Чехия одолела Швейцарию, Словакия уступила Швеции

Кубок Глинки/Гретцки: Чехия одолела Швейцарию, Словакия уступила Швеции
Хоккей / Прочие 0

На молодёжном Кубке Глинки/Гретцки завершились две встречи группового этапа.

Сборная Чехии в серии буллитов оказалась сильнее команды Швейцарии, матч завершился со счётом 4:3 Б. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал нападающий Михаил Гут.

Кубок Глинки/Гретцки
05 августа 2019, понедельник. 20:00 МСК
Чехия U18
4 : 3
2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0
Швейцария U18
0:1 – Хофер (Нуссбаумер, Фон Алльмен) – 02:18 (5x5), 1:1 – Иван (Матей) – 04:14 (5x5), 2:1 – Новак (Гут) – 13:23 (5x4), 2:2 – Алленшпах (Шантон, Робин) – 23:42 (5x5), 2:3 – Дерунгс (Бири) – 25:44 (5x5), 3:3 – Балаж (Градек) – 58:30 (5x5), 4:3 – Гут – 65:00 ( ПБ)

Сборная Словакии в дебютном матче турнира потерпела поражение от команды Швеции, игра закончилась со счётом 2:3. Автором решающей шайбы стал форвард сборной Швеции Эрик Хедлунд

Кубок Глинки/Гретцки
05 августа 2019, понедельник. 20:00 МСК
Словакия U18
2 : 3
1:1, 0:1, 1:1
Швеция U18
0:1 – Кумлин (Лёф) – 00:25 (5x5), 1:1 – Кашлик (Коленич, Стаха) – 03:27 (5x5), 1:2 – Юнгман – 23:45 (5x4), 1:3 – Хедлунд – 41:51 (5x4), 2:3 – Регак (Немец, Кашлик) – 45:03 (5x4)

Напомним, сборная России попала в группу B, где её соперниками станут команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией. В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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