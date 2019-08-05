NHL Network: Макдэвид — лучший центрфорвард НХЛ, Малкин — 13-й

Появился список из 20 лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Лучшим нападающим по версии издания стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, также в тройку вошли Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 13-ю строчку.



Первая десятка выглядт так:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);

2. Сидни Кросби («Питтсбург Пинвгинз»);

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);

4. Александр Барков («Флорида Пантерз»);

5. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»);

6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);

7. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);

8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);

9. Марк Шайфли («Виннипег»);

10. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»).