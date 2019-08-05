Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

NHL Network: Макдэвид — лучший центрфорвард НХЛ, Малкин — 13-й

NHL Network: Макдэвид — лучший центрфорвард НХЛ, Малкин — 13-й
Хоккей / НХЛ 0

Появился список из 20 лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Лучшим нападающим по версии издания стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, также в тройку вошли Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 13-ю строчку.

Первая десятка выглядт так:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пинвгинз»);
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
5. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);
9. Марк Шайфли («Виннипег»);
10. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент