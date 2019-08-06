Антипин — о дубле сына: ничего особенного, до старшего брата ему ещё далеко

Тренер по работе с защитниками магнитогорского «Металлурга» Владимир Антипин прокомментировал дебютный матч за команду сына Вадима. Антипин-младший оформил дубль в игре с «Витязем» (3:4).
«Повод для радости был, но в целом — ничего особенного. Вадим, попав в первую команду, увидел разницу в игре на молодёжном уровне и взрослом, понял те требования, которые предъявляют тренеры в КХЛ. Сейчас каждая тренировка рядом с Мозякиным и Ко для него бесценна — что уж говорить об официальных играх! Где-то за счет таких мастеров к Антипину-младшему и пришли те две шайбы.
Сейчас не до поздравлений, идёт большая работа, да и по большому счету поздравлять не с чем. Могу сказать, что Виктор, как и все остальные защитники команды, по возможности подсказывает Вадиму и другим молодым воспитанникам «Магнитки», как правильно сыграть в той или иной ситуации. Никто новичков не обижает — все только подбадривают. Вообще у нас много молодежи, идет обмен опытом, который через какой-то срок ещё сработает на команду. Резерв у «Металлурга» просматривается хороший, школа работает!
Сравнить Вадима и Виктора? Потенциал у младшего есть, но его можно реализовать только при огромной личной работе. На данном этапе могу сказать, что до старшего брата, как и до других лидеров обороны клуба, Вадиму ещё далеко. Талант — от силы 10 процентов успеха, 90 — это труд», — цитирует Антипина-старшего Russia-Hockey.
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