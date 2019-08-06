Форвард «Спартака» Шабловский — о нагрузках Знарка: теперь я ничего не боюсь

Нападающий «Спартака» Захар Шабловский прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо Пардубице» (8:0).

«Начало игры выдалось трудным, соперник активно провёл первые минуты. Но потом игра пошла с нашим преимуществом. Думаю, тренерскую установку на игру мы выполнили. Нам надо было вкатиться в игру. Во втором периоде воспользовались ближней скамейкой, делали хорошие пересменки, и соперник начал быстро уставать.

Сочетание с Ганзлом и Цыплаковым? Мне очень понравилось играть в этом сочетании. С удовольствием бы вышел с ними на площадку и в следующих матчах, если появится такая возможность.

Самочувствие после нагрузок Знарка? Могу сказать, что теперь я ничего не боюсь. На первых сборах тело болело. Три-четыре дня. Сейчас, когда у нас больше тренировок на льду, стало легче", — цитирует Шабловского официальный сайт клуба.