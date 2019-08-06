Стали известны ещё два претендента на пост генменеджера «Миннесоты»

«Миннесота Уайлд» получил разрешение от «Питтсбург Пингвинз» на переговоры с Биллом Герином по поводу его возможного назначения на должность генменеджера, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.
48-летний специалист работает ассистентом генменеджера «Пингвинз» Джима Рутерфорда с 2014 года и выиграл с командой два Кубка Стэнли. Ещё одним претендентом на должность является ассистент генменеджера «Монреаль Канадиенс Скотт Мелланби. Клуб также уже получил разрешение на переговоры с ним.
Ранее сообщалось, что клуб уже провёл собеседования с Роном Хекстоллом и Питером Чиарелли, но количество кандидатов пока является максимально широким. В расширенный список клуба также входят ассистенты генменеджеров других клубов НХЛ – Билл Зито и Бэзил Макрэй (оба – «Коламбус Блю Джекетс»), Том Фитцджеральд («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк Хантер («Торонто Мэйпл Лифс»), Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майк Фута («Лос-Анджелес Кингз»), а также экс-генменеджер сборной Канады Шон Бурк.
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