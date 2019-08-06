Ратти: думал о Казани, но в «Локомотив» пришёл Мактавиш

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти признался, что рассматривал вариант с продолжением карьеры в «Ак Барсе».
«Мактавиш позвонил одним из первых. У нас с ним сложились хорошие отношения за пару лет в «Эдмонтоне», он мне много помогал. Наверное, он стал решающим фактором в моём переходе. Какое-то время раздумывал. Это же такая большая перемена в жизни, здесь всё иначе, и очень далеко от моей страны. Но КХЛ – отличная лига, здесь хороший хоккей. Много думал, обсуждал это решение, но я счастлив, что оказался в «Локомотиве». Конечно, какие-то справки навёл перед приездом. О Ярославле и команде я слышал только хорошее. Пока что всё здорово – нас поселили в замечательную квартиру, с нами хорошо обращаются. Жаловаться не на что.
Какие ещё варианты в КХЛ был готов рассмотреть? Знаю пару ребят в «Ак Барсе», так что думал и о Казани. Но в «Локомотив» пришёл Мактавиш, для меня это стало поворотным моментом. Была парочка предложений из НХЛ, но в основном двусторонние. «Локомотив» предлагал другое, надеюсь, здесь я буду важной частью команды, много играть, и мы сможем далеко зайти в плей-офф. Для меня это свежий старт, рад, что я решил сюда приехать. Но я не хочу закрывать дверь в НХЛ, если я проведу хороший сезон, посмотрим, что будет дальше.
Возможно, стиль игры в КХЛ действительно больше мне подходит, я пока ещё не так много игр видел, чтобы быть уверенным. Но могу сказать, что мне нравятся большие площадки и когда у тебя больше времени с шайбой», — сказал Ратти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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