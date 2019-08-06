Лямин: в районе 100 человек пополнили ряды болельщиков московского «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин прокомментировал переход в стан бело-голубых.

«Самые положительные впечатления, сейчас идёт рабочий процесс. Сборы — это тяжёлый процесс, но это нормально, за счёт этого сплачиваемся. Знаком с Владимиром Васильевичем Крикуновым и знаю его требования. Когда попадаешь первый раз, то порой не знаешь, что тебя ждёт. А потом уже привыкаешь.

Приоритет у меня был в пользу Москвы. Мне хотелось поиграть дома, где находятся родные и близкие. Чтобы не соврать, думаю, что в районе 100 человек пополнили ряды болельщиков московского «Динамо». Хочется играть и добиться чего-то большего. Изменение площадок считаю плюсом. Всё будет быстрее и намного интереснее. А нам надо ставить планку выше и выше. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что оказался здесь», — сказал Лямин в эфире клубного телевидения.