Ожиганов: в НХЛ игроки тренеру не то что жопу лижут, а неизвестно что делают

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов рассказал о впечатлениях от работы с Майком Бэбкоком в «Торонто Мэйпл Лифс», а также о взаимоотношениях игроков с тренерами в НХЛ.
«Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолёте, как только увидят, что в проходе появился тренер, — бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался.
Бэбкок является самым дорогим тренером в мире? Ну, дорогой он потому, что все возможное выиграл в своей карьере. Есть в его подходе нюансы. Каждый день спросит, как дела, как в семье и так далее. Мимо него не пройти! Майк умеет выстроить домашнюю атмосферу. Мне тяжело понять Коммодора. На своём примере и на примере Никиты Зайцева могу сказать, что Бэбкок очень порядочный человек. Почему Коммодор говорил такие вещи? Я не знаю», — цитирует Ожиганова Sport24.
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