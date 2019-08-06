Шипачёв: Кагарлицкому рассказал про СКА, а мне всё нравится в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал уход из команды Дмитрия Кагарлицкого.
«Меня в «Динамо» всё устраивает. В том году я получал много игрового времени. Да и вообще всё здесь нравится. Я и не думал ничего менять. У меня был ещё год контракта, и я собирался спокойно его доработать. А когда клуб предложил продлить соглашение, быстро договорились. Я доволен.
Кагарлицкий — классный игрок, и его не заменить. Но есть и другие ребята, которые тоже хорошо играют. Петерссон катается классно, да и бросок хороший. Все хоккеисты индивидуальны. Спрашивал ли Кагарлицкий про СКА? Конечно. Объяснил ему кое-что. Но это был разговор между нами. Куда посоветовал в сходить в Санкт-Петербурге в первую очередь? Мой совет всем — больше времени проводить дома с семьёй. Это самое любимое место и для меня, и для Кагарлицкого», — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».
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