«Амур» командировал в «Сокол» пятерых игроков

В состав красноярского «Сокола» из клуба-партнёра «Амур» командированы пятеро хоккеистов, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.

Илья Берестенников, Дмитрий Швиденко, Александр Игошев, Егор Журавлёв, Артур Гиздатулин прибыли в расположение красноярской команды и уже тренируются вместе с остальными игроками на льду «Платинум Арены».

Ранее в тренировках красноярской команды принимал участие российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин. Худобин выступал в КХЛ во время локаута в сезоне-2012/13 за подмосковный «Атлант». В 2007 году вратарь стал чемпионом России в составе «Магнитки» и уехал за океан. Помимо «Далласа» в НХЛ Худобин выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс».