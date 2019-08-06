Кудашов: курс сборной России давно известен и меняться не будет

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о курсе национальной команды под его руководством.
«Мы больше говорим о штабе сборной, и в этом штабе я работаю не первый день. Курс и направление работы сборной давно известны, мы все работали совместно и продолжим это делать. Смены курса не произошло, он и не будет меняться», – цитируют Кудашова «РИА Новости».
47-летний Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским «Атлантом» (2012-2015) и ярославским «Локомотивом» (2015-2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина—2017 с «Локомотивом». С апреля 2018 года Кудашов совмещал работу в штабе сборной России и штабе СКА. В июле 2019 года Кудашов был назначен главным тренером СКА и национальной команды.
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