Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили хоккейную форму «Красная машина» в учебном центре «Сириус», информирует «РЕН ТВ».
Напомним, в «Сириусе» прошёл мастер класс в соответствии с Национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина».
Специально для юных воспитанников местных хоккейных школ мастер-класс провели президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный тренер сборной России Алексей Кудашов и тренер Анвар Гатиятулин, тренер юниорской сборной России U16 Владимир Филатов, тренер НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, а также прославленный тренер Владимир Юрзинов.
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Третьяк: в «Красной машине» есть всё, чтобы воспитать чемпиона
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