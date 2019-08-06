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Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»

Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»
Хоккей / Прочие 0

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подарили хоккейную форму «Красная машина» в учебном центре «Сириус», информирует «РЕН ТВ».

Напомним, в «Сириусе» прошёл мастер класс в соответствии с Национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина».

Специально для юных воспитанников местных хоккейных школ мастер-класс провели президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный тренер сборной России Алексей Кудашов и тренер Анвар Гатиятулин, тренер юниорской сборной России U16 Владимир Филатов, тренер НППХ «Красная машина» Дэниэл Бохнер, а также прославленный тренер Владимир Юрзинов.

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