Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Швецией

Юниорская сборная России определилась с составом на второй матч турнира Кубок Глинки/Гретцки с командой Швеции, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 6 августа, начало — в 16:30 мск.
Юниорская сборная России:
Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов, Авершин — Зуган — Буруянов, Шумилин.
Сборная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.
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