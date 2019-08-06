Опубликован состав «Ак Барса» на Кубок президента Казахстана

6 августа казанский «Ак Барс» вылетел в Нур-Султан, где с 7 по 11 августа сыграет на Кубке президента Казахстана.



В составе команды на турнир отправились 32 игрока:



вратари: Эмиль Гарипов, Артур Мисбахов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов;



защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Альберт Яруллин;



нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Лазарев, Максим Марушев, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.



Первый матч на Кубке президента Казахстана «Ак Барс» проведёт 7 августа против «Барыса»: встреча начнётся в 16:30 мск.

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