Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.



Александр Осипков — 20

Никита Толопило — 31

Марк-Андре Граньяни — 17

Стефан Эллиотт — 6

Франсис Паре — 19

Михаил Стефанович — 23

Никита Феоктистов — 96

Александр Малявко — 83

Артём Демков — 15

Дмитрий Желнеровский — 83

Сергей Малявко — 38.



Напомним, летом «Динамо» перешло на финский формат домашней ледовой площадки. Ранее «зубры» играли на европейской площадке шириной 30 метров. На пресс-конференции перед стартом предсезонки генеральный директор клуба Дмитрий Басков отмечал, что перейти на канадскую (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на «финскую»