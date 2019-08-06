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Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами

Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ 0

Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.

Александр Осипков — 20
Никита Толопило — 31
Марк-Андре Граньяни — 17
Стефан Эллиотт — 6
Франсис Паре — 19
Михаил Стефанович — 23
Никита Феоктистов — 96
Александр Малявко — 83
Артём Демков — 15
Дмитрий Желнеровский — 83
Сергей Малявко — 38.

Напомним, летом «Динамо» перешло на финский формат домашней ледовой площадки. Ранее «зубры» играли на европейской площадке шириной 30 метров. На пресс-конференции перед стартом предсезонки генеральный директор клуба Дмитрий Басков отмечал, что перейти на канадскую (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на «финскую»

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