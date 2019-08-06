ЦСКА — «Адмирал»: в составе «армейцев» дебютирует Иржи Секач

Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Адмирал» на товарищеский матч, сообщают команды в социальных сетях. Товарищеская встреча пройдёт в Москве сегодня, 6 августа, начало игры — в 17:00 мск.



ЦСКА:



Самойлов (Киселёв)

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Ибрагимов, Слепышев — Светлаков — Мамин;

Чмыхов — Макеев, Каницкий — Комиссаров — Антипин.



«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Сидляров;

Бобряшов — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;

Островский — Ибатуллин, Коннов — Петров — Кожевников;

Козловский, Дьяков — Калашников, Дельнов — Мерескин — Лисин.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»