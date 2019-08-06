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ЦСКА — «Адмирал»: в составе «армейцев» дебютирует Иржи Секач

ЦСКА — «Адмирал»: в составе «армейцев» дебютирует Иржи Секач
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Адмирал» на товарищеский матч, сообщают команды в социальных сетях. Товарищеская встреча пройдёт в Москве сегодня, 6 августа, начало игры — в 17:00 мск.

ЦСКА:

Самойлов (Киселёв)
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Ибрагимов, Слепышев — Светлаков — Мамин;
Чмыхов — Макеев, Каницкий — Комиссаров — Антипин.

«Адмирал»:

Олкинуора (Веремчук);
Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Сидляров;
Бобряшов — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Островский — Ибатуллин, Коннов — Петров — Кожевников;
Козловский, Дьяков — Калашников, Дельнов — Мерескин — Лисин.

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