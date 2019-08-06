Корписало: Бобровский — самый трудолюбивый в НХЛ, но теперь я получил свой шанс

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало оценил свои шансы на то, чтобы стать основным вратарём команды после ухода Сергея Бобровского.



«Каждый вратарь смотрит на своих коллег по амплуа, чтобы увидеть, что они делают и как. Первое, что я увидел у Бобровского, — это его трудовая этика. Это просто безумие! Я видел парней в начале своей карьеры, ещё до того, как попал в «Коламбус», и думал: «Вот это звери!» А потом увидел Боба и подумал: «Вау!» Наверное, он самый трудолюбивый человек в НХЛ. На меня это оказало сильное впечатление, стало уроком и примером.



Что касается моих перспектив, то генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен говорил мне ещё в прошлом сезоне: «Будь готов». Я помнил об этом весь год. В ходе прошлого чемпионата Бобровского не обменивали, но теперь мне действительно пора быть готовым. Я давно хотел получить свой шанс. Это всё, что мне нужно», — приводит слова Корписало The Athletic.



Кроме Корписало у «Коламбуса» есть латвийский голкипер Элвис Мерзликин, за фарм-клуб будет выступать финн Вейни Вехвиляйнен, а россиянин Даниил Тарасов был отдан в аренду финскому «Эссету».

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