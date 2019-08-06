Матчи «Колорадо», «Далласа» и «Нью-Джерси» покажут по ТВ чаще остальных

Национальная американская телекомпания NBC опубликовала расписание трансляций регулярного чемпионата НХЛ на предстоящий сезон. Оно состоит из 109 прямых трансляций, но традиционно телевизионщики добавляют количество показанных матчей в конце чемпионата.



Чаще других на экране будут присутствовать хоккеисты «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Лавин» во главе с Натаном Маккинноном покажут 12 раз, что на 6 больше, чем в прошлом сезоне, «звёзд» покажут 6 раз (в прошлом сезоне — один). «Дьяволы», куда перешёл Никита Гусев, в прошлом году также были показаны только однажды, но теперь количество трансляций с их участием увеличилось до четырёх.



«Маккиннон — настоящий лидер. Мы очень рады, что сможем чаще представлять его нашей аудитории, это хорошо и для роста лиги. «Нью-Джерси» здорово провёл межсезонье, они немного «пошумели» на рынке. Заметны на рынке были и «рейнджеры», — сказал исполнительный продюсер NBC Сэм Флуд, добавив, что матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 17 октября ожидается как один из главных. Что же касается большего присутствия на экране «Далласа», то это связано с традиционной «Зимней классикой», в которой 1 января 2020 года примут участие «Даллас» и «Нэшвилл».



Начнётся новый телевизионный сезон 2 октября с матча между «Вашингтоном» и действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом». Единственная команда НХЛ, матчей которой пока нет в телевизионном расписании NBC, — это «Оттава Сенаторз».

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