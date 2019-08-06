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Данейко: «Флорида» должна выходить в плей-офф, но Бобровскому нужна помощь

Данейко: «Флорида» должна выходить в плей-офф, но Бобровскому нужна помощь
Хоккей / НХЛ 0

Эксперт NHL Network, а в прошлом известный защитник Кен Данейко оценил перспективы «Флориды Пантерз» в регулярном чемпионате-2019/20.

«Все знают, что «пантеры» серьёзно укрепили вратарскую линию, подписав контракт с двукратным обладателем «Везины» Сергеем Бобровским, а наставником команды будет Джоэль Кенневилль, взявший три Кубка Стэнли за пять лет. Но Бобровскому необходима помощь партнёров, поэтому я положительно оцениваю приобретение таких игроков, как Антон Строльман и Ноэль Аккьяри. Строльман — сильный двусторонний защитник, опытный, с лидерскими качествами, а универсал Аккьяри способен помогать обороне. Является ли «Флорида» претендентом на выход в плей-офф? Да, без сомнения. Считаю, что они будут стабильными претендентами на место в восьмёрке», — отметил Данейко.

«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?
Булочника нет, но есть Боб, Коннолли и Строльман.
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