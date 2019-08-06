Хоккейный агент: НХЛ становится моложе, 35-летние во второй очереди

Нападающий Джейсон Поминвилл рассказал, что надеется летом найти себе новую команду в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне 36-летний игрок набрал 31 (16+15) очко в 73 матчах за «Баффало Сэйбрз».
«Я поддерживаю форму, но не собираюсь ввязываться в первый попавшийся вариант. Я играю в хоккей, потому что люблю и потому что знаю, что ещё могу играть. Но новая команда должна мне подходить. Когда у тебя нет детей или они ещё маленькие, то собрать чемоданы очень просто — дети привыкнут. Но с моими детьми это уже немного сложнее», — рассказал игрок.
Агент игрока Норман Дюпон прокомментировал ситуацию: «Лига становится моложе, и с 35-летними игроками разбираются во вторую очередь. Никто не паникует. Я совсем не беспокоюсь за Джейсона, просто всё утрясётся немного позже», — сказал Поминвилл.
- 6 августа 2019
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