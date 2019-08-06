Видгоф: в «Тракторе» 75 % воспитанников, таким никто не может похвастать

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал о финансовой политике своей команды.
«Никто никуда не спешил, хотя у нас была достаточно тяжелая ситуация. Команда поменялась почти на 80 процентов. Второе – мы очень хотим рассчитывать на игроков из уральского региона – это Челябинск в основном, есть два игрока из Магнитогорска. У меня лежит основной список: 32 игрока, из них только 8 – не южноуральцев. То есть 75 процентов. Ни один клуб в стране и, скорей всего, в НХЛ вряд ли сможет похвастаться, что у них 75 процентов – это воспитанники. Все-таки, от своих мы ждем больше. Им будут помогать родные стены, и они будут играть и биться за свой клуб, потому что на трибунах друзья, родственники, дети.
Я могу сказать, что мы максимально пытались сократить основное тело контракта, все эти суммы переложить в бонусную часть. Я считаю, что в любой коммерческой структуре то же самое работает. Хоккеист должен понимать, что он должен заработать эти деньги. Это, конечно же, количество голов, передач, пасов, коэффициент «плюс-минус». А у центральных нападающих количество выигранных вбрасываний. У каждого в контракте прописана эта бонусная составляющая. Само тело контракта, что всегда было самой тяжёлой и гарантированной частью, не важно, как он сыграл. Мы резко её уменьшили. Опять же – всё в интересах клуба», — цитирует Видгофа официальный сайт ХК «Трактор».
- 6 августа 2019
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