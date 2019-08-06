«Сочи» подписал полноценный контракт с Соколовым

Хоккейный клуб «Сочи» пополнил свой состав 28-летним нападающим Константином Соколовым, который был в тренировочном лагере на просмотре.



Соколов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», в системе которого и провёл первые годы своей карьеры. Соколов выступал за вторую команду «Магнитки», а после создания МХЛ начал играть за «Стальных лисов», с которыми стал обладателем Кубка Харламова.



После этого нападающий оказался в системе «Ак Барса», где выступал за главную команду, за «Барс» в МХЛ и за «Нефтяник» в ВХЛ. Отыграв два сезона в Казани, Константин перебрался на Дальний Восток, где в течение двух лет защищал цвета «Адмирала» и ещё год – «Амура».



Чемпионат сезона-2016/17 форвард начал в «Югре», но завершал уже в составе «Сибири». В последние два сезона Соколов был игроком «Сарыарки» (ВХЛ), в составе которой стал обладателем Кубка Петрова.