«Сочи» подписал полноценный контракт с Соколовым

Хоккейный клуб «Сочи» пополнил свой состав 28-летним нападающим Константином Соколовым, который был в тренировочном лагере на просмотре.
Соколов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», в системе которого и провёл первые годы своей карьеры. Соколов выступал за вторую команду «Магнитки», а после создания МХЛ начал играть за «Стальных лисов», с которыми стал обладателем Кубка Харламова.
После этого нападающий оказался в системе «Ак Барса», где выступал за главную команду, за «Барс» в МХЛ и за «Нефтяник» в ВХЛ. Отыграв два сезона в Казани, Константин перебрался на Дальний Восток, где в течение двух лет защищал цвета «Адмирала» и ещё год – «Амура».
Чемпионат сезона-2016/17 форвард начал в «Югре», но завершал уже в составе «Сибири». В последние два сезона Соколов был игроком «Сарыарки» (ВХЛ), в составе которой стал обладателем Кубка Петрова.
- 6 августа 2019
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