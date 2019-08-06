Стали известны составы на матч ХК «Сочи» и сборной России
Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и олимпийской сборной России на матч товарищеского турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 августа, начало игры — в 19:30 мск.
ХК «Сочи»:
Проскуряков (Богданов);
Бертильссон — Эллис, Крикунов — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;
Воробьёв — Щитов, Лугин-Хлопотов — Шмелёв;
Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.
Сборная России:
Мельничук (Исаев)
Юдин — Романов, Брюквин – Швец-Роговой – Жафяров;
Валитов – Демидов, Денисенко – Алексеев — Каюмов;
Мищенко – Галенюк, Марченко – Савунов – Подколзин;
Мальцев – Кудако, Ртищев – Рассейкин – Михайлов, Кодола.
- 6 августа 2019
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