Стали известны составы на матч ХК «Сочи» и сборной России

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и олимпийской сборной России на матч товарищеского турнира Sochi Hockey Open, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 августа, начало игры — в 19:30 мск.



ХК «Сочи»:



Проскуряков (Богданов);

Бертильссон — Эллис, Крикунов — Росен — Стрёмвалль;

Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;

Воробьёв — Щитов, Лугин-Хлопотов — Шмелёв;

Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.



Сборная России:



Мельничук (Исаев)

Юдин — Романов, Брюквин – Швец-Роговой – Жафяров;

Валитов – Демидов, Денисенко – Алексеев — Каюмов;

Мищенко – Галенюк, Марченко – Савунов – Подколзин;

Мальцев – Кудако, Ртищев – Рассейкин – Михайлов, Кодола.