ЦСКА победил «Адмирал» в товарищеской игре, Секач отметился голом

Московский ЦСКА в товарищеской встрече оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Для «армейского» коллектива, являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, это был первый товарищеский матч в межсезонье.



Счёт в матче был открыт уже на 31-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий ЦСКА Линден Вей. Следующую шайбу пришлось ждать почти два периода: за секунды до сирены на перерыв гол в актив записал защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков. В заключительные 20 минут «армейский» коллектив вырвал победу благодаря удачному броску новичка Иржи Секача и заброшенной шайбе нападающего Андрея Светлакова.

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