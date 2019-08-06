Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА победил «Адмирал» в товарищеской игре, Секач отметился голом

ЦСКА победил «Адмирал» в товарищеской игре, Секач отметился голом
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в товарищеской встрече оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Для «армейского» коллектива, являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, это был первый товарищеский матч в межсезонье.

Счёт в матче был открыт уже на 31-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий ЦСКА Линден Вей. Следующую шайбу пришлось ждать почти два периода: за секунды до сирены на перерыв гол в актив записал защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков. В заключительные 20 минут «армейский» коллектив вырвал победу благодаря удачному броску новичка Иржи Секача и заброшенной шайбе нападающего Андрея Светлакова.

Товарищеские матчи (клубы)
06 августа 2019, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Вей (Попов) – 00:30 (5x5), 1:1 – Дьяков (Стрельцов, Стрельцов) – 39:59 (5x4), 2:1 – Секач (Вей, Робинсон) – 47:34 (5x5), 3:1 – Светлаков (Слепышев) – 55:43 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент