«Сан-Хосе» обменял Вуда в «Каролину» на Каррика
Клубы Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз» совершили обмен, информирует официальный сайт «акул». В стан «ураганов» отправился 23-летний защитник Кайл Вуд, в обратном направлении проследовал 25-летний игрок обороны Тревор Каррик. Каррик уже подписал соглашение с «Сан-Хосе» сроком на два сезона.
В активе Вуда пока нет матчей в Национальной хоккейной лиге. Каррик в прошедшем регулярном чемпионате сыграл за основную команду «Каролины» один матч, проведя на площадке 11,5 минут.
Напомним, в прошедшем сезоне «Сан-Хосе» добрался до финала Западной конференции, где уступил «Сент-Луису» в серии из семи игр (3-4). «Каролина» в плей-офф вышла в финал Восточной конференции, где проиграла «Бостону» (0-4).
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