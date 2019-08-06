Никитин — о драках: матч был товарищеским только официально

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги товарищеского матча с «Адмиралом» (3:1).



«Не удивлён, что было две драки и ребята выплеснули эмоции. Хоккей – мужская игра. Так что товарищеским матч был только официально. Первый матч, много удалений, немножко глупостей наделали. Но это простительно. То, что проявили характер, тоже молодчины.



Ребята соскучились по игре, они любят играть. На предсезонке всегда есть определённая отдушина. Не сказал бы, что матчи с «Адмиралом» год назад были неудачными. Мы, по-моему, проиграли по буллитам. То, что мы хотели видеть на данном этапе подготовки, мы увидели. Проигрывать и выигрывать можно по-разному. На предсезонке это не имеет большого значения. Самое главное – планомерная подготовка к сезону», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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