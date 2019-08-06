Никитин – о Шумакове: я воспитан разговаривать тет-а-тет, а не через прессу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после игры с «Адмиралом» (3:1) прокомментировал слова форварда «Авангарда» Сергея Шумакова, критически оценившего подход тренера.



«У Секача, наверное, было чуть больше эмоций, нежели у всех остальных. Всё-таки новая команда для него, надо как-то показать себя. Иржи – достаточно известный игрок, его уровень мастерства давно всем известен. Как дальше будем использовать – время покажет. Естественно, у нас есть мысли. Ждать ли в команде Ничушкина? Сегодня не было Валеры (улыбается).



Не думаю, что мы получили какое-то преимущество в связи с переходом на финскую площадку. Нужно адаптироваться. Тем более мы перешли на финскую, кто-то на канадскую, кто-то остался на европейской. Трудно сейчас сказать. Естественно, уделяли внимание и работе с вратарями.



Что касается слов Сергея Шумакова, то я воспитан разговаривать тет-а-тет, а не через прессу.



Тяжело ли играть после чемпионства? Через это нужно пройти. Игры – один из тех моментов, которые опускают на землю. Мы работаем, в принципе план подготовки разработан. Мы от него не отходим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шумаков — об уходе из ЦСКА: все же понимают, какой Игорь Никитин человек