Арбитраж присудил Эдмундсону контракт на $ 3,1 млн

Независимый арбитр рассмотрел спор по новому контракту защитника Джоэля Эдмундсона с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Арбитраж вынес решение, согласно которому Эдмундсон должен получить годовой контракт на сумму в $ 3,1 млн.



Напомним, действующий чемпион Кубка Стэнли предлагал контракт с годовым окладом $ 2,3 млн. Эдмундсон был не согласен с такими условиями и хотел зарабатывать $ 4,2 млн.



В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету канадца 7 (1+6) баллов в 22 играх с показателем полезности «-2».