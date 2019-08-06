Стал известен состав «Нефтехимика» на Кубок президента Казахстана

Сегодня «Нефтехимик» отправился в город Нур-Султан для участия в юбилейном, десятом турнире на Кубок президента Республики Казахстан.



Тренерский штаб Вячеслава Буцаева на турнир взял следующих хоккеистов:



вратари Константин Барулин, Ярослав Озолин и Александр Шарыченков;



защитники Андрей Сергеев, Александр Брынцев, Андрей Чуркин, Виталий Атюшов, Дамир Шарипзянов, Алексей Волгин, Степан Захарчук, Алексей Пузанов, Максим Игнатович, Зият Пайгин, Глеб Семенов;



нападающие Александр Авцин, Ильдар Шиксатдаров, Дмитрий Казионов, Зак Митчелл, Павел Куликов, Александр Рыбаков, Павел Падакин, Павел Порядин, Александр Черников, Мэтт Уайт, Марат Хайруллин, Тимур Хафизов, Денис Казионов, Арсен Хисамутдинов, Булат Шафигуллин, Радель Фазлеев, Тимур Шарифьянов, Рафаэль Бикмуллин.