«Сибирь» в серии буллитов одолела ХПК в товарищеской игре

Новосибирская «Сибирь» одержала победу в товарищеской встрече с финским клубом ХПК, матч завершился со счётом 3:2 Б.



Счёт в матче открыла финская команда — на 16-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий Янне Тави. Вскоре «Сибирь» отыгралась благодаря голу форварда Никиты Шашкова, на 25-й минуте подопечные Николая Заварухина вышли вперёд после удачного броска Александра Торченюка. ХПК сумел отыграться на последней минуте основного времени, переведя встречу в овертайм. Дополнительное время прошло без заброшенных шайб, в серии буллитов удачливее оказались игроки «Сибири», решающий бросок реализовал нападающий Данил Романцев.



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