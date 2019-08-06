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«Сибирь» в серии буллитов одолела ХПК в товарищеской игре

«Сибирь» в серии буллитов одолела ХПК в товарищеской игре
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» одержала победу в товарищеской встрече с финским клубом ХПК, матч завершился со счётом 3:2 Б.

Счёт в матче открыла финская команда — на 16-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий Янне Тави. Вскоре «Сибирь» отыгралась благодаря голу форварда Никиты Шашкова, на 25-й минуте подопечные Николая Заварухина вышли вперёд после удачного броска Александра Торченюка. ХПК сумел отыграться на последней минуте основного времени, переведя встречу в овертайм. Дополнительное время прошло без заброшенных шайб, в серии буллитов удачливее оказались игроки «Сибири», решающий бросок реализовал нападающий Данил Романцев.

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Товарищеские матчи (клубы)
06 августа 2019, вторник. 18:30 МСК
ХПК
Хямеэнлинна
2 : 3
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Тави – 15:39 (5x5), 1:1 – Шашков (Торченюк) – 16:52 (5x5), 1:2 – Торченюк (Шашков) – 24:00 (5x5), 2:2 – – 59:24, 2:3 – Романцев – 65:00 (ПБ)
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