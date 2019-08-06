Датский «Ольборг» начал сбор денег для возвращения Кирилла Кабанова

Датский клуб «Ольборг» надеется подписать нападающего Кирилла Кабанова, информирует официальный сайт клуба. Российский форвард дал предварительное согласие на переход, но клубу необходимо найти деньги на его контракт. «Ольборг» уже начал сбор средств и надеется на помощь болельщиков.



Прошедший сезон Кабанов провёл в немецком клубе «Крефельд», заработав 19 (3+16) очков в 49 играх. 27-летний форвард в сезоне-2018/19 стал чемпионом Дании в составе «Ольборга». В 42 матчах регулярного чемпионата он забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач. В 17 матчах плей-офф на счету россиянина было 12 (4+8) очков.



В сезоне-2016/17 он провёл пять матчей за нижнекамский «Нефтехимик», а в сезоне-2015/16 — девять игр за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 передач, а также сыграл в 13 матчах плей-офф, набрав в них 6 (3+3) очков. Также в активе хоккеиста 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.