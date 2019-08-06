Арбитраж присудил Форсбергу контракт на $ 775 тыс.
Независимый арбитражный судья закончил рассмотрение спора между клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и голкипером Антоном Форсбергом, информирует журналист Эллиотт Фридман. Арбитр присудил Форсбергу однолетний односторонний контракт с годовой зарплатой $ 775 тыс.
26-летний шведский голкипер перешёл в «Каролину» только 25 июня, став частью масштабного обмена с «Чикаго Блэкхоукс». В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг принял участие в 35 встречах за основную команду «Чикаго», одержав 11 побед. Вратарь отражал 90,8% броска при коэффициенте надёжности 2,97.
Ранее вратарь на протяжении трёх лет защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», но ни разу не провёл за основную команду больше пяти матчей за сезон.
- 6 августа 2019
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