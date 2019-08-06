«Сочи» обыграл сборную России, у клуба три победы в трёх матчах
Хоккейный клуб «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open обыграл олимпийскую сборную России, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 23-й минуте — точным броском удалось отметиться нападающему «Сочи» Артёму Томилину. На 46-й минуте счёт сравнял форвард Кирилл Марченко. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «леопардам» принёс шикарный бросок Томилина.
Завтра ХК «Сочи» встречается с хоккейным клубом «Авангард». Для первой в истории победы на Sochi Hockey Open подопечным Сергея Зубова достаточно только не проиграть в основное время.
Sochi Hockey Open
06 августа 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Россия (олимп.)
1:0 – Томилин (Старков, Шмелёв) – 22:35 (5x5), 1:1 – Марченко (Галенюк, Подколзин) – 45:10 (5x5), 2:1 – Томилин (Старков) – 63:32 (3x3)
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