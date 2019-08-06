«Сочи» обыграл сборную России, у клуба три победы в трёх матчах

Хоккейный клуб «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open обыграл олимпийскую сборную России, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 23-й минуте — точным броском удалось отметиться нападающему «Сочи» Артёму Томилину. На 46-й минуте счёт сравнял форвард Кирилл Марченко. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «леопардам» принёс шикарный бросок Томилина.



Завтра ХК «Сочи» встречается с хоккейным клубом «Авангард». Для первой в истории победы на Sochi Hockey Open подопечным Сергея Зубова достаточно только не проиграть в основное время.

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