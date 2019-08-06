Браташ: тяжело играть третий день подряд, ребята отдали все силы

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (1:2 ОТ).



«Очень тяжело было ребятам играть третий день подряд. Они молодцы, старались, отдавали все силы, но их было не так много. Логично, что свежее всех выглядело наше самое молодое звено, которое вчера не играло, сегодня и принесло нам одно очко», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 23-й минуте — точным броском удалось отметиться нападающему «Сочи» Артёму Томилину. На 46-й минуте счёт сравнял форвард Кирилл Марченко. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «леопардам» принёс шикарный бросок Томилина.

«Сочи» обыграл сборную России, у клуба три победы в трёх матчах