Третьяк подарил Путину «пиджак с секретом», который носил на ОИ-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подарил президенту России Владимиру Путину пиджак с секретом — на внутреннем кармане флаг РФ и надпись «Россия в сердце», сообщает телеграм-канал Mash.



Этот пиджак Третьяк носил на победных ОИ-2018, где российская символика была запрещена, а россияне выступали в нейтральном статусе. Кроме того, ранее президент России получил джерси «Красная машина».



Напомним, сегодня в центре «Сириус» прошёл мастер-класс для молодых хоккеистов. На лед с юными хоккеистами вышли президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный консультант штаба национальной сборной Владимир Юрзинов, главный тренер национальной сборной Алексей Кудашов, тренер национальной сборной Анвар Гатиятулин, тренер НППХ «Красная машина» Даниэл Бохнер и главный тренер U16 Владимир Филатов.

Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»