Марнер предложил «Торонто» подписать «контракт-мост» на $ 30 млн
Представители нападающего Митчелла Марнера выдвинули новое предложение клубу Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», которому принадлежат права на ограниченно свободного агента. Как информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джеймс Миртл, «Торонто» предложено подписать «контракт-мост» с годовой зарплатой в $ 10 млн.
Для сравнения, в 2016 году нападающий Никита Кучеров подписал «контракт-мост» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на три года с зарплатой за сезон в $ 4,77 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах при показателе полезности "+22". В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
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