Пономарёв: матч со Швецией получился трудным, тут простых не бывает

Нападающий юниорской сборной России Василий Пономарёв подвёл итоги матча со Швецией (3:0).
«Согласен, что матч получился трудным. Но если честно, простых-то и не бывает тут. Мы хоть и сильно перебросали соперника в первом периоде, но поразить ворота не удалось. Знали, что нужно играть дисциплинированно, ждать — и результат придет. Судьба дала шанс, мы им воспользовались, реализовали момент.
Испытали облегчение после моей шайбы? Наверное, так можно сказать. Но команда продолжила играть с концентрацией, были очень собраны, никто не расслабился. Я надеюсь, что в следующем матче будем с первых минут так действовать.
Что говорили тренеры по ходу третьего периода? Я думаю, что к результату привели подсказки по ходу всего матча, а не только третьего периода. Это были подсказки о том, как действовать правильно.
С ребятами много говорили о словаках — они играют дома, не будут отдавать игры просто так, и они это уже показали. Завтрашний матч будет не хуже, чем игры с американцами и шведами. Словаки будут настроены на нас серьезно, мы должны быть готовы ко всему.
Чтобы обыграть их, нам нужно придерживаться тактики, которую объяснит тренер. И больше бросать, но не на количество, а точно. Это, и дисциплина — залог успеха. Будем терпеть, играть правильно, биться за победу», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 6 августа 2019
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